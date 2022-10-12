ТЕГЕРАН, 12 окт — ПРАЙМ. Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.

"Китай и Россия, являясь двумя основными членами БРИКС, куда входят помимо них еще Индия, ЮАР и Бразилия, осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты (доллара). То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, – очень хороший прогресс", — сказал Велаяти.