МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия сообщила Швеции, что повреждения "Северного потока" произошли извне

"Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил Путин.

По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства.

"Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", — сказал Путин.

Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.