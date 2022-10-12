МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

Россия сообщила Швеции, что повреждения "Северного потока" произошли извне

"Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил Путин.

По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства.

"Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", — сказал Путин.

Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

 