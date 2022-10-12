МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил о стремлении России к стабильности на энергорынке

"Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", — сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он уточнил, что по "Турецкому потоку" транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. "Не такой уж большой объем, но приличный", — отметил президент.

Утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции "газовый хаб" для поставок в Европу, если в этом будут заинтересованы партнеры РФ, заявил Путин.

"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал он в своем выступлении.

По его словам, у такого решения есть экономическая целесообразность и здесь значительно выше уровень безопасности.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.