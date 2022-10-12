МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нагрузка, которая ляжет на подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в этом году, будет больше прошлых лет, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

"На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", — сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Миллер подчеркнул, что во время зимнего пика холодов целые города Европы могут замерзнуть.

"Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", — сказал он.

По прогнозам главы "Газпрома", Европа переживет эту зиму, но вопрос — что будет с закачкой газа к следующей зиме.

Говоря о готовности Европы к прохождению зимы безболезненно, Миллер сказал: "… Да, Европа переживет, только что будет с закачкой уже к зиме 2023 и 2024 года? И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришел не на короткий период времени и причины энергетического кризиса носят системный характер".

По его словам, никто не может дать гарантий, что Европа переживет зиму с текущим объемом запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ).

"Возвращаясь к вопросу о том, переживет ли Европа зиму с тем объемом закачки газа в подземные хранилища, которые у нее сегодня есть, или нет, ответ очень простой — гарантий никто никаких дать не может", — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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