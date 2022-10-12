МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Европа обсуждает систему квот по потреблению газа, но такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы, ни соответствующих критериев, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Миллер не исключил борьбу Европы и Азии за "золотой СПГ"

До этого Миллер сообщил, что Европе может не хватать около 800 миллионов кубов газа в сутки при аномальных холодах. Поэтому аналитики, эксперты, профильные министерства и компании, которые работают на европейском рынке, готовят план мероприятий, как с этим справляться.

"Первое — предлагается введение системы квот. Системы квот, когда отсутствует формула квотирования, отсутствуют критерии квотирования. И в целом отсутствует механизм наказания тех, кто не выполняет эти предписания по квотам", — сказал он в рамках выступления на пятом международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Очень большое сомнение вызывает такой механизм в пик осенне-зимнего периода", — заключил он.

Около 800 миллионов кубометров газа в сутки может не хватать Европе при аномальных холодах — это треть потребления, также заявил Миллер.

Он рассказал, что "Газпром" в предыдущие годы поставлял на европейский рынок в зимние пики по суткам от 600 миллионов кубометров до 1,7 миллиарда кубометров газа.

"Если говорить о пиковых объемах поставок и говорить о том, сколько газа будет не хватать в суточном европейском балансе, то европейские эксперты сегодня называют астрономическую цифру — 800 миллионов кубометров газа может не хватать Европе в течение суток при аномально сильных холодах. Это одна треть всего европейского потребления", — сказал Миллер.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.