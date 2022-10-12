МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Европа обсуждает систему квот по потреблению газа, но такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы, ни соответствующих критериев, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

" Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"

Миллер не исключил борьбу Европы и Азии за "золотой СПГ"

До этого Миллер сообщил, что Европе может не хватать около 800 миллионов кубов газа в сутки при аномальных холодах. Поэтому аналитики, эксперты, профильные министерства и компании, которые работают на европейском рынке, готовят план мероприятий, как с этим справляться.

"Первое — предлагается введение системы квот. Системы квот, когда отсутствует формула квотирования, отсутствуют критерии квотирования. И в целом отсутствует механизм наказания тех, кто не выполняет эти предписания по квотам", — сказал он в рамках выступления на пятом международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Очень большое сомнение вызывает такой механизм в пик осенне-зимнего периода", — заключил он.

Около 800 миллионов кубометров газа в сутки может не хватать Европе при аномальных холодах — это треть потребления, также заявил Миллер.

Он рассказал, что "Газпром" в предыдущие годы поставлял на европейский рынок в зимние пики по суткам от 600 миллионов кубометров до 1,7 миллиарда кубометров газа.

"Если говорить о пиковых объемах поставок и говорить о том, сколько газа будет не хватать в суточном европейском балансе, то европейские эксперты сегодня называют астрономическую цифру — 800 миллионов кубометров газа может не хватать Европе в течение суток при аномально сильных холодах. Это одна треть всего европейского потребления", — сказал Миллер.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

 