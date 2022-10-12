"Газпром" рассмотрит создание площадки торговли газом в Турции
Миллер заявил, что "Газпром" рассмотрит создание площадки торговли газом на границе Турции и ЕС
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", — сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/News/20221012/838439900.html
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