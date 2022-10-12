МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Газпром" технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер. В "Газпром экспорт" рассказали, почему США выгоден украинский транзит газа

"Технически мы готовы построить газотранспортные мощности. То что касается хаба, без сомнения нужно рассматривать этот вопрос торговой площадки на границе Европейского союза и Турции", — сказал он, выступая на пленарном заседании РЭН.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.