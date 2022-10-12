С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Профсоюзы в Санкт-Петербурге следят за соблюдением трудового законодательства при уходе компаний с рынка, пока грубых нарушений не выявлено, сообщил журналистам председатель Общественной организации Межрегионального объединения организаций профсоюзов "Ленинградская федерация профсоюзов" Владимир Дербин. Российский рынок справился с уходом зарубежных компаний, заявил глава ВЭБа

"На сегодняшний день пока ни одна фирма, которая уходит с нашего рынка, не нарушила трудовое законодательство. Все в пределах трех месяцев выдерживали, предупреждают и, если увольняют, то с хорошим выходным пособием. Поэтому по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нет грубых нарушений трудового законодательства. Несмотря на то, что некоторые фирмы почти несколько месяцев в простое, тем не менее они платят где-то две трети, где-то половину (зарплаты — ред.), в соответствии с нашим законодательством", — сказал он.

По его словам, соблюдение трудового законодательства контролируется профсоюзами, Рострудинспекцией и другими ведомствами.

"Это контролирует и комитет по труду, Рострудинспекция и профсоюзы. Более того, мы работаем вместе с прокуратурой, как города, так и области, в этом плане, там тоже есть специальное подразделение по контролю за трудовым законодательством. У нас есть и соглашение со следственным управлением Санкт-Петербурга… Все предприятия, включая автомобильные, если они в режиме простоя, но с соблюдением законодательства о труде", — сказал Дербин.