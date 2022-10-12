КРАСНОДАР, 12 окт — ПРАЙМ. Свыше 1000 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в трех районах Кубани в среду, сообщили в администрации региона. Для грузовых фур запустят паром "Керчь — 2" через Керченский пролив

"Из них 611 фур — на разных стоянках Темрюкского района, 396 – Славянского, еще 14 – в Красноармейском районе края", — говорится в сообщении.

Во вторник вечером очереди на переправу в Темрюкском и Славянском районах Кубани по направлению в Крым ожидали 933 грузовика. На данный момент для водителей, которые едут в Крым, в регионе задействованы 10 временных стоянок, рассчитанных на более чем 2 тысячи машин. Из них четыре – основные, шесть – дополнительные, добавляют в пресс-службе.

"Всего с начала работы переправы в ночь на 9 октября и до раннего утра 12 октября через пролив в обе стороны перевезли 6934 пассажира и более 1420 транспортных средств. В основном — большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Паромы выполнили 37 рейсов", — отмечают в пресс-службе.

По данным властей, сейчас на Керченской переправе работают четыре парома — "Керченский-2", "Лаврентий", "Мария" и "Ейск". Они рассчитаны в общей сложности на 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Также переправу ведут два пассажирских катера вместимостью 235 человек за рейс.

Ранее глава республики Сергей Аксенов говорил, что с четверга поступит еще два судна для перевозки фур.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.