ПРАГА, 12 окт — ПРАЙМ. Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский. Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

"По данным МИД республики, в Чехию ежедневно через аэропорт Праги прибывает около 200 граждан РФ. С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию. Чехия таким образом присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже ранее закрыли свои границы для граждан РФ", — сказал Липавский.

Глава МИД напомнил, что Чехия была первой страной, прекратившей выдавать визы гражданам РФ уже с 25 февраля этого года. В настоящее время срок этого распоряжения продлен до конца марта 2023 года.

В среду члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли решение, в котором говорится о том, что граждане РФ, покидающие свою страну, чтобы избежать мобилизации, не соответствуют условиям предоставления гуманитарных виз, к тому же они могут представлять собой угрозу безопасности стране. Сенат тем самым поддержал позицию чешского правительства.