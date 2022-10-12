ПРАГА, 12 окт — ПРАЙМ. Чешское правительство в течение 2023-2025 годов выделит на гуманитарную и экономическую помощь Украине 1,5 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов), сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский. В Чехии выступили против выдачи виз Евросоюза россиянам

"На сегодняшнем заседании правительства было принято решение о том, что Чехия выделит в 2023-2025 годах на гуманитарную, экономическую и стабилизационную поддержку Украины 1,5 миллиарда крон, по 0,5 миллиарда каждый год. Предполагается, что чешские фирмы и предприятия примут самое активное участие в послевоенном восстановлении Украины", — сказал Липавский.