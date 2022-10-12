МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя идею использовать крылатые ракеты США против РФ, напомнил про ответные цели в программе российских сил ядерного сдерживания. Медведев предостерег Запад от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности

"Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине. Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу?" — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что "Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов".

"Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — написал он.

США в среду объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. В него, среди прочего, включено 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом нынешнего транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.