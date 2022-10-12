МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски. Зеленский заявил об изъятии "российских активов" на 765 миллионов долларов

На сайте Зеленского опубликован указ №694/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", постановляющий ввести в силу соответствующее решение СНБО, в дополнении к которому помимо Виктора Януковича и Олега Дерипаски указаны еще два лица: член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко.

В документе указан тип санкций — временная блокировка активов и срок их действия — 10 лет.

Ранее в октябре украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Фридман, Петр Авен, Роман Абрамович, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Украинский блогер Анатолий Шарий, основатель запрещенной на Украине "Партии Шария", комментируя указ, заявил, что санкции против него были введены на два года раньше, чем против Януковича.

"Через два года после введения санкций против меня Зеленский ввел санкции против Януковича", — написал Шарий в своем Telegram-канале.