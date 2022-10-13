МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ситуация с расчетами за поставки газа в Евросоюз, которая стимулировала "Новатэк" активнее сосредотачивать усилия на рынке Азии, сейчас улучшилась, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Новатэк" вновь обратится в суд для защиты своих прав в Польше

"Вот я хочу сказать, что как-то наладилось сейчас с платежами за газ в Европе", — рассказал он на брифинге в рамках Российской энергетической недели.

"Буквально во Владивостоке мы встречались, платежи ходили, но были задержки все время. Сейчас, наверное, зима ближе стала", — добавил он.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Михельсон говорил, что "Новатэк" планирует "максимально уходить" на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, так как работать с Европой становится все сложнее, особенно в отношении оплаты за поставленный газ.

Он пояснял, что "палки в колеса вставляет" именно банковской сектор. Покупатель платит, а банки не перечисляют оплату за газ, и каждый платеж в итоге "пробивается" через другие банки, говорил Михельсон.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.