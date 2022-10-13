МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новый сервис на портале госуслуг позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, сообщили в Минцифры России. На "Госуслугах" запустили сервис по проверке аккредитации IT-компаний

В ведомстве напомнили, что владелец жилья должен уведомить МВД о том, что у него остановился иностранец, в течение семи дней со дня приезда гостя. В противном случае и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В министерстве отметили, что раньше, чтобы сделать это, нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.

"На портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры.

Владелец жилья должен зайти на "Госуслуги" и выбрать сервис "Уведомления о прибытии и убытии иностранцев", после чего подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в России. Далее пользователь должен предоставить личные данные иностранца, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность пребывания иностранца на территории России.

Кроме того, сервис попросит предоставить даты пребывания иностранца. Последнее, что нужно будет сделать, — загрузить скан-копии документов и отправить заявление. Результат услуги придет в личный кабинет в течение одного рабочего дня, отметили в Минцифры.

"Что будет, если иностранец не встанет на временный учет: иностранцу грозит — штраф от 2 до 5 тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит — штраф от 2 до 5 тысяч рублей", — подчеркнули в министерстве.