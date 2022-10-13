МАХАЧКАЛА, 13 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. Red Wings откроет новые рейсы между Казахстаном и Россией в июле

"Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Эти направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта, перелеты в Уфу и Новый Уренгой будут осуществляться с 16 ноября по средам.

Время полёта до Уфы составит 2 часа 55 минут, в Новый Уренгой – 4 часа 25 минут.