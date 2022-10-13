2022-10-13T15:26:50+03:00
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Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой
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Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. "Полеты будут выполняться... ПРАЙМ, 13.10.2022
новости, россия, red wings, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАХАЧКАЛА, 13 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает в ноябре прямые субсидируемые рейсы из Махачкалы в Уфу и Новый Уренгой, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта.
"Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Эти направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы аэропорта, перелеты в Уфу и Новый Уренгой будут осуществляться с 16 ноября по средам.
Время полёта до Уфы составит 2 часа 55 минут, в Новый Уренгой – 4 часа 25 минут.