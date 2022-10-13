МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries добавил специальный фильтр для поиска товаров на площадке, чтобы усилить меры по борьбе с фейковыми "скидками", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Wildberries запустит дополнительную проверку для БАДов

"Онлайн-площадка усиливает борьбу с фейковыми "скидками" и накрутками позиций товаров в поисковой выдаче, которые некоторые недобросовестные участники рынка используют для обмана пользователей… Wildberries запустил новое ИТ-решение на основе искусственного интеллекта (AI), которое позволяет представлять пользователям предложения с настоящими скидками на товары", — говорится в сообщении.

Так, система анализирует историю цен на товары и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не "номинальными" скидками. Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям необходимо включить новый фильтр "Сначала выгодные" — он уже активирован на сайте и в мобильном приложении.

"Это уникальный инструмент… Он позволит потребителям получать информацию о реальных скидках, а также защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка, которые пытаются манипулировать ценами для улучшения своих позиций в поисковой выдаче", – добавили в пресс-службе.