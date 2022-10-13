ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 13 окт — ПРАЙМ. Маврикий обратился к России за помощью в организации морского торгового маршрута, заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в России Джанке Хесвар. Путин и Эрдоган обсудили проблему безопасного судоходства в Черном море

"Сейчас в регионе Индийского океана цены на торговое судоходство очень высоки, поскольку торговля в регионе монополизирована Европой. Мы пытаемся разработать торговый путь внутри региона при посредничестве других стран. Мы запросили у России помощи в этом направлении",- сказал посол на форуме "Северная Кавказ в меняющемся мире".

Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС — проводит в Железноводске 13-14 октября международный форум по Северному Кавказу при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ.

Как отмечают организаторы форума, наращивание антироссийских санкций существенно осложняет восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем, сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди которых страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливия).