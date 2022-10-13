МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 миллиарда долларов США, или на 9,4%. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", — уточняется в сообщении.