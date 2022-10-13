МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основной объем международных авиаперевозок грузов в РФ в зимнем сезоне ожидается из дружественных стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, обсуждаются возможности грузоперевозок посредством стыковок рейсов российских и иностранных авиакомпаний в городах Приморья, Сибири и Урала, говорится в релизе Росавиации. В "Почте России" оценили объем авиаперевозок из Китая в Россию за август

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин в среду провел совещание с участием представителей ведущих грузовых российских авиакомпаний. В совещании приняли участие представители Минтранса, Минпромторга, МИД РФ, компаний "Авиакон Цитотранс", S7 Cargo, "Волга-Днепр", "Авиастар-Ту", "Геликс" и другие.

"Обсуждены предварительные итоги грузовых перевозок в летнем сезоне IATA 2022 (Международная ассоциация воздушного транспорта — ред.) и проблемные вопросы, возникающие при согласовании заявок перевозчиков на выполнение международных регулярных и чартерных грузовых рейсов. Авиакомпании проинформировали о планах на предстоящий зимний сезон IATA 2022-2023. Основной рынок международных авиаперевозок грузов ожидается из дружественных стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

"Кроме того, рассмотрены механизмы сотрудничества с зарубежными грузовыми авиакомпаниями. Обсуждены возможности перевозок грузов посредством стыковок рейсов российских и иностранных авиакомпаний в городах Приморья, Сибири и Урала в целях развития более эффективной сети доставки грузов по России", — добавляет ведомство.

Представители МИД и Минпромторга в своих выступлениях рекомендовали российским грузовым авиакомпаниям при решении вопросов получения необходимых разрешений в уполномоченных администрациях иностранных государств также использовать выстроенные торгово-экономические связи в загранучреждениях ведомств – посольствах и торгпредствах России.

В завершение совещания Потешкин подчеркнул, что при согласовании расписания полетов иностранных грузовых авиакомпаний в/из России будет соблюдаться паритет прав, который предусматривает справедливые и равные права для всех участников авиарынка. Также будет учитываться необходимость решения логистических задач по доставке грузов импортного производства для нужд российских предприятий.