БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Союзники по НАТО после диверсий на газопроводе "Северный поток" усиливают безопасность на ключевых объектах критической инфраструктуры, сообщил генсек Йенс Столтенберг.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

НАТО усилила патрулирование морей после диверсий на "Северных потоках"

"Главы минобороны обсудили, что еще можно сделать для защиты критически важной инфраструктуры после диверсий газопровода "Северный поток". Мы усилили бдительность в Балтийском и Северном морях и удвоили наше присутствие там. Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах — от космоса до подводной", — сказал Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.

Генсек НАТО отметил, что союзники договорились повышать устойчивость инфраструктуры на будущее.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".