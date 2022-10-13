БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Союзники по НАТО после диверсий на газопроводе "Северный поток" усиливают безопасность на ключевых объектах критической инфраструктуры, сообщил генсек Йенс Столтенберг. НАТО усилила патрулирование морей после диверсий на "Северных потоках"

"Главы минобороны обсудили, что еще можно сделать для защиты критически важной инфраструктуры после диверсий газопровода "Северный поток". Мы усилили бдительность в Балтийском и Северном морях и удвоили наше присутствие там. Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах — от космоса до подводной", — сказал Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.

Генсек НАТО отметил, что союзники договорились повышать устойчивость инфраструктуры на будущее.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".