АНКАРА, 13 окт — ПРАЙМ. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV. Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы

"Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза", — передал телеканал.