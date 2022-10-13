ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России призывает профучастников рынка ценных бумаг подготовить памятки по управлению портфелем для мобилизованных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Власти подготовят проект о мерах поддержки предпринимателей при мобилизации

"Мы делаем все, что можем, но это (мобилизация- ред.) не тема Банка России. К сожалению, мы не можем ответить ни за Минобороны, ни за Генштаб. Мы ровно так же, как все остальные, обращаемся, иногда получаем ответы, иногда нет. То что можем, делаем. Но в то же я и вас призываю что-то сделать и для своих сотрудников… и подумать о клиентах", — сказала она на Уральской конференции НАУФОР.

"Ваши и наши сотрудники могут подпасть под мобилизацию, и у них могут оказаться портфели, которыми надо управлять, и надо что-то им предложить. Я в данном случае больше про то, что, возможно, стоит иметь какую-то а-ля памятку на сайте, что делать инвестору в случае, когда он получил повестку. Для того, чтобы, опять же, у вас не увеличились маржинальные требования к этому клиенту. Для того, чтобы потом не было какой-то негативной позиции", — добавила Шишлянникова.

В данном случае эта социальная ответственность "весьма подъемна" для рынка, считает директор департамента ЦБ.

"Это не про деньги, а про то, что вы как профессиональные участники гораздо лучше знаете, что надо сделать, когда что-то происходит, и попытаться дать решение для того, чтобы тот, кто получил повестку, мог успеть проделать действия, которые и его убытки и риски минимизируют, и ваши в том числе. Потому что в конечном итоге это ляжет на вас", — заключила она.