Центробанк призвал профучастников рынка ценных бумаг создать памятки мобилизованным инвесторам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — ПРАЙМ. Банк России призывает профучастников рынка ценных бумаг подготовить памятки по управлению портфелем для мобилизованных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Мы делаем все, что можем, но это (мобилизация- ред.) не тема Банка России. К сожалению, мы не можем ответить ни за Минобороны, ни за Генштаб. Мы ровно так же, как все остальные, обращаемся, иногда получаем ответы, иногда нет. То что можем, делаем. Но в то же я и вас призываю что-то сделать и для своих сотрудников… и подумать о клиентах", — сказала она на Уральской конференции НАУФОР.
"Ваши и наши сотрудники могут подпасть под мобилизацию, и у них могут оказаться портфели, которыми надо управлять, и надо что-то им предложить. Я в данном случае больше про то, что, возможно, стоит иметь какую-то а-ля памятку на сайте, что делать инвестору в случае, когда он получил повестку. Для того, чтобы, опять же, у вас не увеличились маржинальные требования к этому клиенту. Для того, чтобы потом не было какой-то негативной позиции", — добавила Шишлянникова.
В данном случае эта социальная ответственность "весьма подъемна" для рынка, считает директор департамента ЦБ.
"Это не про деньги, а про то, что вы как профессиональные участники гораздо лучше знаете, что надо сделать, когда что-то происходит, и попытаться дать решение для того, чтобы тот, кто получил повестку, мог успеть проделать действия, которые и его убытки и риски минимизируют, и ваши в том числе. Потому что в конечном итоге это ляжет на вас", — заключила она.
https://1prime.ru/News/20221013/838461411.html