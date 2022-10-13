МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Ирана Ибрахим Раиси после своего возвращения из Астаны, где проводился 6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил, что Катар может стать площадкой для поставок товаров из Ирана в другие страны. Иран предложил создать общую экономическую зону на Каспии

Шестой саммит СВМДА проходит в Астане в четверг. В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнёров.

"Катар может стать полем для экспорта товаров из Исламской Республики в другие страны", — приводит агентство Tasnim слова Раиси.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане. Казахстан председательствует в СВМДА в 2020-2022 годах.