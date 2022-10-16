МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Если бы власти в Киеве заставили себя задуматься, то поняли бы, что Украину не ждут в Евросоюзе, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. Запад мечтает сделать Украину сырьевым придатком, считает эксперт

"Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. Если бы хоть на минуту киевские власти заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями", — пояснил он.

Бажан считает, что Украину не примут в Евросоюз по политическим соображениям.

"В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона", — отметил он. Украинская экономика находится в нокауте, констатировал эксперт

По его мнению, это будет означать в том числе, что в Европарламенте депутаты от стран Запада региона будут в меньшинстве, влияние стран, которые создавали Евросоюз, на принятие главных решений социально-экономического характера ослабнет.

"Повысится роль таких государств как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации — Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан", — констатировал Бажан.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиа группа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.