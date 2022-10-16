АНКАРА, 16 окт — ПРАЙМ. Разработанный ранее турецкими учеными проект газового хаба с возможностью транспортировки до 75 миллиардов кубов газа в год, стал снова актуален после того, как подобную идею озвучил президент России Владимир Путин, сообщила в воскресенье газета Yeni Şafak. Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

"Стало известно, что за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности", — сказано в материале издания.

Российский лидер заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Путин обсудил данную идею с президентом Турции Эрдоганом и после этого они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и России по созданию хаба начнутся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Завкафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор д-р Нафиз Маден заявил, что они окажут всестороннюю поддержку в случае реализации проекта. В ЕС оценили идею о газовом хабе в Турции

"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода. Мы разработали проект газопровода. Мы сделали это не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований", — сказал он.

По его слова, газ будет распределяться в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная пойдет в Италию, средняя — в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная — в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.

"Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 миллиардов кубометров при дополнительных инвестициях", — сказал он. Россия и Турция начнут переговоры по газовому хабу, сообщил источник

По словам Мадена, проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.

"Это позволит нам стать государством-плеймейкером… Этот проект будет способствовать миру и спокойствию. Это укрепит социально-культурные и даже братские связи между странами. В этом смысле мы готовы внести любой вклад в развитие нашей страны. Мы находимся на службе нашего государства как в технико-экономическом обосновании проекта, так и в других исследованиях", — сказал он.

Объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 миллиардов кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.