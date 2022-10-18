МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. По последним данным, в результате чрезвычайного происшествия с военным самолетом в Ейске Краснодарского края погибли 13 человек, в их числе трое детей, 19 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на помощника главы минздрава России Алексея Кузнецова.

"По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей",- отметил он.

По словам министра, 19 человек получили ранения, четыре благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в ейской больнице.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко", — сказал Кузнецов.

По данным МЧС, за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы.

"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", — говорится в сообщении ведомства.