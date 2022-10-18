МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские лидеры взяли курс на смену политики в отношении США и планируют держаться на расстоянии от Вашингтона как в сфере торговли, так и в вопросах стратегической автономии, пишет обозреватель Global Times Ай Джуна. "Его политика разрушает". Американцы в бешенстве от слов Байдена про бензин

По его мнению, что причинами смены европейского тона стали негативные последствия санкций, введенных западными странами против России, а также стремление Вашингтона продвигать "свою гегемонистскую" политику.

В материале отмечается, что, поскольку антироссийские экономические ограничения принесли беспрецедентный вред самой Европе, некоторые политики в регионе наконец протрезвели и пришли к выводу, что реальные интересы ЕС далеки от того, что происходит на данный момент.

"Европа стремится к глобализации и мультиполяризации, тогда как США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира" — отметил Джуна.

Тем не менее, обозреватель Global Times также выразил уверенность, что Соединенные Штаты постараются сдерживать усилия Европы по стратегической автономии, так как Вашингтон озабочен, что ЕС больше не позволит "промывать себе мозги".

"Ни для кого не секрет, что Штаты не являются сторонниками европейской интеграции и существования евро. Они просто хотят, чтобы Европа полностью полагалась на мнение Вашингтона", — отмечается в статье.

Тем не менее, обозреватель считает, что на этот раз все может сложиться не по сценарию Вашингтона.

"Пробуждение Евросоюза проливает свет на упадок лидерства США… Брюссель усвоил урок — Вашингтон никогда не будет считаться с интересами всего Запада, лишь заботиться только о собственной точке зрения", — отметил Джуна.

Подводя итог, он подчеркнул, что европейская стратегическая автономия потребует не только единства внутри Европы, но и сотрудничества с большим количеством стран по всему миру, чтобы сформировать благоприятную внешнюю среду для отделения от США.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.