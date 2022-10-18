БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Саммит глав государств Евросоюза 20-21 октября сфокусируется на вопросах энергетики, обсудит ограничения цен, говорится в письме-приглашении главы Евросовета Шарля Мишеля участникам этой встречи. СМИ: Евросоюз воздержится от введения потолка цен на газ

"Центральным пунктом нашей повестки дня является энергетический кризис… мы должны в обязательном порядке активизировать наши три направления действий: сокращение спроса, обеспечение надежности снабжения и сдерживание цен. Наша встреча будет возможностью изучить дополнительные меры, которые могут снизить цены", — написал Мишель.

Они включают в себя совместные закупки газа, разработку нового бенчмарка, который бы более точно отражал состояние газового рынка, и изучение "временного динамического лимита цен", отмечается в письме.

"Я также ожидаю, что мы рассмотрим другие краткосрочные и долгосрочные рыночные интервенции, такие как механизм ЕС для ограничения цены на газ для производства электроэнергии", — отметил глава Евросовета.

"Я уверен, что, несмотря на различные национальные ограничения, мы конструктивно подойдем к нашим дебатам по энергетике, помня о наших неотложных коллективных интересах", — добавил он.

Ранее сообщалось, что предложения странам ЕС по совместным закупкам газа и созданию нового бенчмарка Еврокомиссия представит во вторник.

Кроме того, Мишель намерен обсудить с лидерами помощь Украине в подготовке к зимнему сезону.

"На этой встрече я бы хотел обсудить оказание помощи Украине, в частности, рассмотреть самые срочные потребности Украины в плане подготовки к зиме, а также стабильность нашей среднесрочной и долгосрочной помощи", — сказано в его письме.