МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Проект закона о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации, принят Госдумой в первом чтении. Центробанк призвал создать памятки мобилизованным инвесторам

"Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной", — прокомментировал РИА Новости принятие проекта председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.

Как отметил ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями, из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.

Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, отметил он.

Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.

Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.