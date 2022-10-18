МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Восьмой пакет санкций ЕС затронул экспорт табачной продукции из РФ, наиболее ощутима эта мера для производителей сигарет — они могут потерять около 700 миллионов рублей в год, что тем не менее не видится критичным показателем, поделился мнением с РИА Новости владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. В ЕАЭС введут маркировку электронных сигарет

ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится запрет на импорт табачной продукции из России.

Федотов напомнил, что новые ограничения касаются кода 2402 (в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) — сигарет, сигар и сигарилл. По его словам, за 2021 год Россия в экспортном направлении реализовала сигар и сигарилл на общую сумму 23 миллиона рублей, однако потребителями выступали Молдова и Ирак, поэтому новые ограничения мало затронут сбыт этой продукции.

"В категории "сигареты" все чуточку хуже. Россия экспортирует более 11,5 миллиарда сигарет в год на общую сумму свыше 10 миллиардов рублей. Это приблизительно 6% от всего производства сигарет в России. Если же сложить все поставки сигарет в ЕС в 2021 году, то можно предположить, что потери отечественных производств в выручке составят около 700 миллионов рублей в год — это не так критично для общего объема экспорта", — заявил Федотов.

Он добавил, что запрет на перевозку по территории стран ЕС может повлиять на продажи и на других рынках, помимо самого ЕС, поэтому совокупные потери могут быть выше.