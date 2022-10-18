МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России разработало комплексный план мероприятий по выстраиванию новой экспортно-импортной логистики; "дорожные карты" рассчитаны до 2030 года с общим объемом финансирования свыше 4,5 триллиона рублей, из них около 300 миллиардов из федерального бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минтранспорта рассказали о поиске Россией новых логистических коридоров

Во вторник на совещании, посвященном развитию железнодорожной инфраструктуры, премьер рассказал, что среди приоритетов правительства — создание новых транспортных маршрутов, прежде всего коридоров восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международного коридора "Север – Юг".

"Для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало комплексный план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры. Все "дорожные карты" рассчитаны до 2030 года с общим объемом финансирования свыше 4,5 триллиона рублей, в том числе около 300 миллиардов – из федерального бюджета", — сказал Мишустин.

Как отметил премьер, по консервативным оценкам, объем грузопотока всех видов транспорта по направлению "Север – Юг" вырастет за этот период на 135% к уровню прошлого года – примерно до 32,5 миллиона тонн; по Азово-Черноморскому направлению – почти на 70% и составит около 300 миллионов тонн, а по Восточному – увеличится на четверть, достигнув порядка 350 миллионов тонн. В текущем году, по его словам, суммарные провозные мощности на Восточном полигоне составят почти 160 миллионов тонн, на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна – более 125 миллионов тонн.

"Реализация всех намеченных планов требует серьёзного запаса производственных мощностей, повышения темпов строительства инфраструктуры", — подчеркнул премьер.