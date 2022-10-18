МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минфин израсходует все запланированные на текущий год 44 миллиарда рублей на приобретение драгоценных металлов, металлы поступят в Госфонд к концу текущего года, сообщила директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней министерства Юлия Гончаренко. Минфин окажет поддержку приграничным территориям в случае необходимости

"В части закупки металлов… у нас полностью в этом году та (заложенная — ред.) сумма в бюджете, которая составляла 44 миллиарда рублей, она полностью израсходована будет до конца года на приобретение драгоценных металлов. У нас еще не полностью она израсходована, потому что они законтрактованы, но до конца года металлы поступят в Госфонд", — сказала она в ходе совещания в Совете Федерации.

Гончаренко отметила, что в 2023 году на закупку драгметаллов будет выделено "порядка 50 миллиардов рублей".

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в следующем году планируется направить 51,5 миллиарда рублей на покупку драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд России, а в 2024 и 2025 годах — 38,9 миллиарда рублей.