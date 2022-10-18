МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник обсудили итоги совместной работы, а также будущие проекты, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. Минмпромторг предложил продлить пилотный проект Tax free в России

Ранее во вторник сообщалось, что Бочаров находится в подшефном Станично-Луганском районе, где заявил о полном выполнении обязательство перед муниципалитетом. По данным администрации региона, Волгоградская область восстановила школы, детские сады, дороги и другие инфраструктурные объекты в районе.

"Главы Волгоградской области и ЛНР рассмотрели вопросы продолжения совместной работы по всем направлениям — программа развития на 2023-2024 годы формируется с учётом обращений жителей. Подготовка и проектирование уже стартовали", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Пасечник поблагодарил волгоградского губернатора за помощь восстановлении района. "Пусть не обижаются другие регионы, но вы поработали лучше всех. Вы можете всегда и во всём рассчитывать на нас", — цитирует ведомство слова Пасечника в сообщении.

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами подписано соглашение о сотрудничестве.