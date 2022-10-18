ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Администрация США приветствует заявление американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о готовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Маск пообещал продолжить финансировать работу Starlink на Украине

"Мы приветствуем заявление Маска о том, что он готов продолжить финансирование работы Starlink на благо Украины", — сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.

Она подчеркнула, что Starlink оказывает значительное влияние на ход боевых действий на территории этой страны.

На прошлой неделе Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

В Пентагоне накануне подтвердили РИА Новости, что рассматривают возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink. Как сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники, оборонное ведомство США может задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины — специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.