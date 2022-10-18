Более 130 жильцов пострадавшего в Ейске дома обратились за помощью
Более 130 жильцов пострадавшего от пожара в Ейске дома обратились за получением единразовой выплаты
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КРАСНОДАР, 18 окт — ПРАЙМ. Жители 61 квартиры – это 133 человека — уже обратились за получением единоразовой выплаты, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В оперативный штаб в Ейске, расположенный в холле ТЦ "Меотида" на улице Красная, 45/2, по состоянию на 18.00 с заявлением о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей обратились 133 человека, это жильцы 61 квартиры", — говорится в сообщении.
По данным властей, здесь же организована работа представителей отделения "Сбера", которые предоставляют выписки из лицевых счётов для зачисления выплат.
Ранее сообщалось, что жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
https://1prime.ru/News/20221018/838502548.html
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