КРАСНОДАР, 18 окт — ПРАЙМ. Жители 61 квартиры – это 133 человека — уже обратились за получением единоразовой выплаты, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Число пострадавших после падения самолета в Ейске выросло до 26 человек

"В оперативный штаб в Ейске, расположенный в холле ТЦ "Меотида" на улице Красная, 45/2, по состоянию на 18.00 с заявлением о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей обратились 133 человека, это жильцы 61 квартиры", — говорится в сообщении.

По данным властей, здесь же организована работа представителей отделения "Сбера", которые предоставляют выписки из лицевых счётов для зачисления выплат.

Ранее сообщалось, что жильцов уцелевших подъездов дома в Ейске, пострадавшего при падении самолета, начали запускать в квартиры.

В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.