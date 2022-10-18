ВАШИНГТОН, 18 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены оперативно передать Украине 4,5 миллиарда долларов новой экономической помощи, заявила министр финансов США Джанет Йеллен заявила во время онлайн-разговора с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. На Украине хотят разрабатывать газовые месторождения с компаниями из США

"Министр Йеллен отметила, что Соединенные Штаты работают над оперативной выплатой недавно одобренной бюджетной поддержки в 4,5 миллиарда долларов, доведя общую сумму экономической помощи США до 13 миллиардов долларов", — говорится в опубликованном заявлении минфина США.

В минфине отметили, что речь идет полностью о грантовой помощи Киеву.

"Министр Йеллен признала значительные финансовые потребности Украины в следующем году для критически необходимых правительственных услуг и срочных проектов по восстановлению", — добавили в ведомстве, уточнив, что Йеллен в разговоре со Шмыгалем указала на необходимость координации усилий с международными партнерами.

В свою очередь Шмыгаль подтвердил, что обсудил с Йеллен дальнейшую помощь для Украины и поблагодарил министра за личную поддержку.

"Во время онлайн-встречи с министром финансов Джаннет Йеллен мы обсудили дальнейшую помощь, включая сотрудничество с валютно-финансовыми учреждениями, и восстановление Украины. Я поблагодарил ее за личную поддержку", — написал он в Twitter.