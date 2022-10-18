МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Предложение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева разрешать спорные вопросы в конфликтах между бизнесменами в арбитражном суде надо распространить и на споры, возникшие в ходе исполнения госзаказа, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов предложил дополнительные меры поддержки бизнеса при мобилизации

Колокольцев ранее во вторник на заседании фракции СРЗП в Госдуме предложил прекратить практику возбуждения уголовных дел по заявлению одной из сторон экономического конфликта, если не пострадали обычные люди и не задействованы бюджетные средства.

"Если я правильно понял то, как журналисты передали позицию министра внутренних дел Владимира Колокольцева, то это просто бальзам на душу. Министр предлагает отказаться от возбуждения уголовных дел (на практике речь пойдет прежде всего, о делах по статьям о мошенничестве), когда речь идет о конфликтах между предпринимателями. Спорные вопросы он советует разрешать в арбитражном суде. Браво!",- заявил омбудсмен, слова которого цитирует его пресс-служба.

"В таких спорах, безусловно, должен разбираться арбитраж. При этом должен расти и уровень судейства. Именно уверенность в правосудии будет лучше всего предохранять от нарушений обязательств в дальнейшем",- заметил он.

При этом Титов добавил, что такой же подход должен распространяться и на споры, возникшие в ходе исполнения госзаказа.

"Государство в таких правоотношениях – тоже хозяйствующий субъект, действия которого должны оцениваться в экономическом суде. А сейчас госзаказ превратился для подрядчиков в настоящее минное поле, где неверный шаг оборачивается катастрофой, а виновата по умолчанию всегда только одна сторона",- заключил Титов.