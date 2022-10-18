В США заявили о неизменности позиции по невступлению в украинский конфликт
Постпред США при НАТО: позиция Вашингтона по невступлению в украинский конфликт не изменилась
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БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине, и постпред США при НАТО Джулианн Смит не видит, что эта позиция могла бы измениться.
"НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в войне, и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия, и в этом я не вижу изменения позиции", — сказала Смит в эфире немецкого канала ZDF.
Она добавила, что не видит внутри НАТО и среди союзников альянса, чтобы в этом что-то поменялось.
"НАТО ясно выразила свою позицию, и мы ее придерживаемся", — добавила постпред.
https://1prime.ru/News/20221018/838502951.html
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