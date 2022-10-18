Фонд Потанина получил 47,5 процента акций Росбанка от "Интерроса"
Благотворительный фонд Потанина получил 47,5 процента акций Росбанка от "Интерроса"
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Благотворительный фонд Владимира Потанина получил 47,5% акций Росбанка от холдинга "Интеррос капитал", следует из опубликованной на сайте банка информации.
"Приобретение доли участия в эмитенте – приобретение 736915881 акции эмитента, что составляет 47,5% от общего количества акций эмитента", — сказано в сообщении банка.
Ранее Росбанк сообщил, что "Интеррос" снизил долю на такое же количество акций. У холдинга осталось около 45% акций банка.
Раннее в официальном Telegram-канале бизнесмена сообщалось, что "Интеррос" начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка, еще до 10% передаст на мотивационную программу для сотрудников банка. В сентябре "Интеррос" передал компании "Русфинанс" 7,5% акций Росбанка.
https://1prime.ru/News/20221018/838503034.html
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