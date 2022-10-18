БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Известная немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord решила скорректировать часы работы, чтобы сократить потребление электроэнергии, и объявила, что с 1 ноября текущего года ее торговые точки будут закрываться в 20.00, то есть на час-два раньше обычного. Минэкономики ФРГ запустило кампанию с призывом экономить энергию

"Aldi Nord корректирует часы работы многочисленных магазинов и тем самым активно содействует экономии электроэнергии. С 01.11.22 эти магазины будут закрываться в 20.00", — говорится в официальном аккаунте торговой сети в Twitter.

В настоящее время супермаркеты Aldi Nord работают до 21.00 и до 22.00 часов.

Как уточнили представители сети, пока предполагается, что нововведение будет распространяться на зимний период 2022-2023 годов.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.