МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли заявление главы МИД Германии Анналены Бербок по поводу предупреждения от партнеров насчет зависимости от российских энергоресурсов. Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегического резерва

Ранее, во время выступления на мероприятии аналитического центра в Берлине, глава МИД ФРГ Бербок заявила, что восточноевропейские партнеры давно предупреждали Германию не полагаться на российские энергоносители, но их слова были пропущены мимо ушей.

"Одной из главных причин, почему экономика Германии была сильной в последние годы — это дешевые энергоносители из России. Что ж, вместо того, чтобы полагаться на Россию, Берлин теперь полагается на дорогостоящие энергоносители Соединенных Штатов. Действительно смешно", — написал один из пользователей.

"После таких заявлений можно смело эмигрировать в США", — с сарказмом написал другой.

"Бербок работает не на свою страну, а на США", — отметил третий читатель.

"Да уж, после таких глупых заявлений можно потерять дар речи", — отметил пользователь.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.