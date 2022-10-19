МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак в ходе визита в Доху сообщил о составлении плана, согласно которому стороны намерены достигнуть торгового оборота в 3 миллиарда долларов, передает иранское агентство Mehr. Иран заявил о расширении сотрудничества в Россией в сфере энергетики

Как отмечает агентство, предложение было внесено на встрече Пейманпака и вице-президента Ирана по экономическим вопросам Мохсена Резаи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе, где проходило открытие посвященной Ирану специализированной выставки.

"Пейманпак в ходе визита в Доху, где проходит открытие специализированной выставки, посвященной Ирану, сообщил о составлении дорожной карты для развития торговли между двумя странами в 3 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что эмир Катара подчеркнул стремление обеих стран в развитии двусторонней торговли и достижении оборота в 3 миллиарда долларов до 2025 года и выразил свою всестороннюю поддержку в этом вопросе.

Специализированная выставка Исламской Республики Иран открылась в воскресенье в Дохе в целях презентации торгового потенциала Ирана для использования возможностей Чемпионата мира по футболу.