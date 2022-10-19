МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить ответственность для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) за представление недостоверных сведений для внесения в соответствующий реестр таких объектов. Минцифры предложило дать отсрочку работникам объектов КИИ

Изменения вносятся в статью 19.7.15 КоАП РФ. Поправками устанавливается, что не только непредоставление, как указано в текущей редакции статьи, но и предоставление в федеральный орган исполнительной власти неверных сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц он установлен в размере от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, проектом закона устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Как отмечает кабмин, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в ходе обеспечения госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ выявила случаи представления субъектами такой инфраструктуры недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости, а также случаи непредоставления актуализированных сведений субъектом КИИ при изменении в процессе эксплуатации принадлежащих ему данных объектов.

"Эти факты свидетельствуют об уклонении субъектов критической информационной инфраструктуры от реализации требований законодательства Российской Федерации о безопасности критической информационной инфраструктуры, что может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов критической информационной инфраструктуры, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, финансовой системе страны, безопасности государства", — уточняется в пояснительных материалах.