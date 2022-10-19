МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС России о прекращении дела в отношении "Яндекса" по фактам дискриминации сторонних сервисов в его поиске, следует из сообщения о принятом решении суда, появившегося в среду в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Суд подтвердил законность решения ФАС о нарушениях Apple

Сам текст судебного акта не опубликован, так как разбирательство проходило в закрытом режиме. Прекращение антимонопольного дела, оформленное решением ФАС от 7 июня, оспаривало петербургское ООО "Кассир.ру – Национальный билетный оператор". Третьими лицами к судебному спору были привлечены компании "Яндекс", Ivi, Avito, "Циан", Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon и Wildberries.

Восемь из этих компаний (за исключением Wildberries) в 2021 году пожаловались в ФАС на "Яндекс", и ведомство сначала предупредило его, а потом возбудило дело о дискриминации сторонних сервисов в поиске. Как отмечали в ФАС, компании грозил оборотный штраф – от 1% до 15% выручки на рынке, где совершено правонарушение.

Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит.

"Яндекс" оспорил предупреждение ФАС, и арбитражный суд Москвы в январе утвердил в том деле мировое соглашение, подписанное ФАС, "Яндексом" и IT-компаниями. Мировое соглашение не опубликовано. Как отмечала ФАС, "Яндекс" признал обоснованность предупреждения и выполнил его положения, а компании-заявители подтвердили, что он совершил действия, направленные на устранение дискриминации. После заключения мира ФАС в мае сообщила, что прекратила дело в отношении "Яндекса".

Между тем, "Кассир.ру" оспаривал мировое соглашение, полагая, что его нарушенные права не были восстановлены. Компания считает, что за время пока длилось нарушение, она понесла убытки, и она даже собиралась подавать иск к "Яндексу" на 328 миллионов рублей. Что касается мирового соглашения, то и арбитражный суд Московского округа, и Верховный суд отклонили кассации билетного оператора. Комментируя подачу первой жалобы, "Яндекс" называл претензии "Кассир.ру", что его интересы в соглашении не учтены, безосновательными. В "Яндексе" уточняли, что доступ к обогащенным ответам есть у всех сервисов, в том числе и у "Кассир.ру".