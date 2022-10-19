СОЧИ, 19 окт — ПРАЙМ. Сочинский международный аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по всем запланированным направлениям, сообщила компания-оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду с 30 октября

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. По данным оперштаба Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по всем ранее заявленным направлениям", — заявили в компании.

Он добавил, что о любых изменениях в работе аэропорта сообщат заранее, а информацию об отмененных рейсах можно будет получить у авиакомпаний.