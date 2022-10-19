МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. South Stream Transport B.V., оператор "Турецкого потока", получил от властей Нидерландов уведомление о продлении экспортной лицензии, сообщила компания. В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"

Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V.

"В понедельник, 17 октября 2022 года, компания South Stream Transport B.V. получила уведомление от властей Нидерландов о продлении экспортной лицензии", — говорится в сообщении оператора.

Лицензия освобождает от запретов пунктов 1 и 2 статьи 3 постановления ЕС 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения), поясняет компания. Согласно этим пунктам запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности технической поддержки и обслуживания, в России, в том числе в ее исключительной экономической зоне и континентальном шельфе.

Оператор "Турецкого потока", зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в он заверил, что поставки по трубе не пострадают, и сообщил, что подал заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод сейчас остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского газа на европейский рынок.