ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. США ввели санкции против гражданина РФ Юрия Орехова и связанных с ним компаний в Германии и ОАЭ, как утверждается, за закупки западных военных технологий в обход санкций, сообщило американское министерство финансов. Канада расширила антироссийские санкции

Орехов, арестованный в Германии, и сын красноярского губернатора Артем Усс, взятый под стражу в Италии, входят в число пяти россиян, которым ранее в США были предъявлены соответствующие уголовные обвинения.

"Сегодня в координации с министерством юстиции и Федеральным бюро расследований управление контроля иностранных активов министерства финансов США вводят санкции против российской сети, которая закупала военные технологии и чувствительные технологии двойного назначения у американских производителей и поставляла их конечным потребителям в России", — сказано в сообщении.

В санкционный список также попали связанная с Ореховым немецкая компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и зарегистрированная в ОАЭ его фирма Opus Energy Trading LLC.

Санкции по линии министерства финансов означают блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.