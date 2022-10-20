МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Если Федеральная резервная система США сможет взять инфляцию под контроль в условиях, когда уровень безработицы находится ниже 5%, то это будет "довольно неожиданным, но хорошим" развитием событий. Об этом в среду заявил президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики по США

Выступая в Университете Вирджинии, Эванс сказал, что сделанные на сентябрьском заседании ФРС прогнозы, предполагающие рост ключевой процентной ставки до 4,6% в следующем году и рост уровня безработицы примерно до 4,4%, "могут соответствовать условиям, когда экономика работает ниже тренда, но не впадает в рецессию"

"Если удастся добиться этого при безработице ниже 5%, это будет очень необычно, но хорошо", — сказал Эванс.