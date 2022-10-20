МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Норвежская полиция подтвердила задержание бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители не обращались, сообщили в посольстве РФ в Осло. Полиция Норвегии сообщила о "непонятной ситуации" на газовом заводе

"В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии", — сообщили представители посольства.

На фоне начала специальной военной операции РФ на Украине власти Норвегии приняли ряд документов о санкциях, предусматривающих запрет на использование российскими компаниями и гражданами беспилотников в Норвегии. В связи с этим, Якунину предъявили обвинение в управлении дроном на Шпицбергене.

Полиция Норвегии также задержала и заключила под стражу семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников.

Наконец, норвежские СМИ сообщили о закрытии двух аэропортов в стране из-за беспилотников. Премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".