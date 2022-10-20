МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство изменило требования к компаниям с мобилизованными работниками

По словам секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, предпринимателям в случае мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него по причине того, что закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью.

Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передавать управление своими организациями доверенным лицам или просто сохранять их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, сообщил Турчак.

Закон также предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности.

Действие закона распространяется на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.